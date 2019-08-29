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المواصفات تعلق حول تكرار حوادث انفجار اسطوانات الغاز
وطنا اليوم-عمان:أكد مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة يوسف الشمالي، على أن اسطوانات الغاز في المملكة لا يسمح باستخدامها وتداولها إلا بعد اجتيازها للفحوصات المخبرية التي تجريها مؤسسة المواصفات والمقاييس في مختبرات الجمعية العلمية الملكية المعتمدة دولياً.
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