الرئيسية | محليات شاهدوا :النسور الرومانسي يتغزل بمذيعة على الهواء

وطنا اليوم-عمان:اثار رئيس الوزراء الاسبق الدكتور عبدالله النسور عاصفة من الجدل على مواقع التواص الاجتماعي عندما صدرت عنه “تعليقات رومانسية” تتغزل بمذيعة قررت مقابلته وعلى نحو دفع غالبية ساحقة من الاردنيين للتعليق والمساهمة في تسليط الضوء على “عبارات انثوية ناعمة” تصدر عن السياسي المخضرم.

ونشر الشاعر عارف بطوش صورة للنسور مع المذيعة في قناة روتانا مع عنوان يقول”..ناديني عبدالله إذا سمحت”.

وبدت المذيعة محتارة قليلا في التعاطي بإبتسامه مع العبارات اللعوبة التي صدرت عن سياسي معروف اقترب من الثمانين من عمره حيث صدرت عبارات غزل بالمذيعة وخفيفة دم خارج المألوف.

وطلب النسور من المذيعة في اول اللقاء ان لا تبلغ زوجها عن ما يقوله مبتسما ومداعبا لكنه عاد وعبر عن مخاوفه على المذيعة من “عيونه ” شخصيا.

ولاحقا قال النسور للمذيعة انه أجاب على اسئلة المذيعة بدون التفكير ببعضها بسبب تركيزه على “عيونها”.

وتداول الاف الاردنيون تلك اللقطات المسجلة لرئيس الوزراء الاسبق الذي كان يحاول تحفيز وتشجيع ومداعبة مذيعة من جيل بناته كما قال مقربون منه انتقدوا إجتزاء اللقطات والتركيز عليها في الوقت الذي كانت فيه المذيعة تشكر بخجل ضيفها وتخاطبه بلقب”دولة الرئيس”.

واثار هذا الحوار بين السياسي المخضرم والمذيعة المبتدئة جدلا كبيرا خصوصا وان العديد من المعلقين اعتبروه خارج المألوف وينطوي على زيادة في جرعات خفة الدم قياسا بالمرحلة التي كان الرجل فيها رئيسا للحكومة وحصلت فيها بدايات الأزمة الاقتصادية.





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