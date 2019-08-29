المياه تكشف تكلفة طائرة مراقبة خط الديسي

وطنا اليوم-عمان:أكد مساعد أمين عام سلطة المياه الناطق الإعلامي في وزارة المياه والري عمر سلامة، عدم صحة المعلومات المتداولة حول قيام الحكومة باستئجار طائرة لمراقب خط ناقل مياه الديسي بعقد سنوي قيمته 20 مليون دينار.

وأوضح سلامة عبر منصة "حقك تعرف"، أن الطائرة التي سيتم استخدامها لمراقبة الخط تعمل بدون طيار، وتبلغ كلفتها 165 ألف دينار فقط.