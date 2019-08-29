موظفو بترا يجددون مطالبتهم باستثناء غنيمات من مجلس إدارة الوكالة

وطنا اليوم-عمان:جددت اللجنة الممثلة للعاملين في وكالة الانباء الاردنية /بترا مطالبتها بإعادة تشكيل مجلس إدارة الوكالة ، مع استثناء وزيرة الدولة لشؤون الاعلام من تشكيلة المجلس كرئيس.

ودعا بيان باسم اللجنة اليوم الاربعاء، مجلس الوزراء الى ضرورة معالجة تداخل الصلاحيات الإدارية والقانونية المفوضة لوزيرة الدولة لشؤون الاعلام من قبل رئيس الوزراء ، وصلاحياتها كرئيس مجلس إدارة.

واوضح ان وزيرة الدولة لشؤون الاعلام تكلف نفسها بمهام بصفتها رئيس مجلس ادارة ، متساءلا البيان : متى تمارس الوزيرة صلاحيتها كمفوض من قبل رئيس الوزراء فيما يتعلق بوكالة الانباء الاردنية /بترا ، ومتى تقوم بعملها كرئيس لمجلس ادارة بترا.