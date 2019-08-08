وزير الصحة يروي حادثة فرج : مواقع التواصل هوّلت القضية

وطنا اليوم-عمان:روى وزير الصحة سعد جابر، اليوم الأربعاء، تفاصيل قضية فني المختبر، فرج الصقور، الذي أوعز بنقله على هامش زيارته لمستشفى أبي عبيدة.

وقال جابر ، إن مواقع التواصل الاجتماعي هوّلت القضية، معتبرا أن ذلك يدخل ضمن سياق اغتيال الشخصية الذي يعيق التقدم والبناء.

وأوضح: استمعت لملاحظات فرج حول أوضاع المختبر وحاجته للتحديث، ووافقته بذلك، وأفسحت المجال لكبير مهندسي الوزارة للرد.

وأضاف جابر، أن كبير المهندسين أكد طرح عطاء لتوسعة المختبر وسيُباشر العمل بذلك في وقت قريب، إلا أن فرج رفض الإجابة وأصر على مطلبه بتحديث المختبر.

فتوجه الوزير بالسؤال لمدير المستشفى حول تحديث المختبر، الذي أكد بدوره بدء عمليات التحديث ونقل السجلات للمستودعات، وقد اطلع جابر على ذلك شخصيا.

ورغم إجابات المسؤولين، وبدء عمليات التحديث على الأرض، أصر فرج على مقاطعتهم والتمسك بوجهة نظره، فغادر الوزير القاعة بعدما رأى أن النقاش عقيم، حسب ما وصفه .

وبعد مغادرته، خاطب الوزير مدير المستشفى قائلا، إنه بإمكانك نقل فرج إذا كان يفتعل مثل هذه المشاكل رغم أن العمل جارٍ للتقدم والتطوير على قدم وساق.

وأكد جابر، أنه ألغى إيعاز نقل فرج من المستشفى في وقت لاحق.

وقال الوزير، إن وزارة الصحة تولي اهتمام كبيرا بتطوير وتحسين خدماتها للمواطنين وتكثف زياراتها المفاجأة للمؤسسات الطبية، داعيا لتحفيز العمل نحو التقدم ببناء المشاريع وعدم الالتفات لما قد يُعطل ذلك.