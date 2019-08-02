الأردن يفرض بدل دعم محروقات على الشاحنات السورية

وطنا اليوم-عمان: قالت دائرة الجمارك الأردنية ان الحكومة قررت فرض مبلغ (80) دينارا بدل دعم محروقات (ديزل) على الشاحنات والبرادات السورية عند كل عملية دخول إلى المملكة.

الجمارك أوضحت ان الجانب السوري لم يلتزم بأحكام مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين الأردني والسوري بتاريخ 26/10/2009 بخصوص المبالغ المفروضة والاعفاءات الممنوحة للشاحنات الاردنية والسورية، حيث فرض الجانب السوري مبلغ (80) دولار بدل دعم محروقات ديزل على الشاحنات والبرادات الاردنية الداخلة إلى الاراضي السورية.

وأوضحت الجمارك ان مجلس الوزراء قرر على إثر ما سبق في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/8/2019 الموافقة على فرض مبلغ (80) دينارا بدل دعم محروقات (ديزل) على الشاحنات والبرادات السورية عند كل عملية دخول إلى المملكة.

كما وافق مجلس الوزراء على إلغاء الاعفاء من بدل اثمان الرصاص الجمركي (باستثناء الاعفاء الممنوح للمنتوجات الوطنية المصدرة من المملكة واثمان الرصاص الجمركي المستخدم على الشاحنات السعودية).