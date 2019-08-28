الرئيسية | محليات الامانة : لا تراجعونا للدفع النقدي

وطنا اليوم-عمان:دعت أمانة عمان المواطنين إلى عدم مراجعة دوائرها لغايات الدفع النقدي مقابل الخدمات، وذلك ضمن مشروع التحول الالكتروني في خدماتها الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 52% .

ويشكل مشروع التحول الالكتروني في خدمات أمانة عمان وعددها 122 خدمة، أحد محاور استراتيجية عمل الأمانة خلال الفترة الحالية، والمتوقع الانتهاء منه مع نهاية عام 2020 بالكامل.

وتنوه الأمانة إلى أنه بإمكان المواطن من خلال موقعها الالكتروني تحصيل الخدمة دون مراجعة دوائرها، الأمرالذي يسهم في تبسيط الاجراءات وتحقيق الحيادية والنزاهة والسرعة في اتخاذ القرارات.

ويستطيع المواطن من خلال موقع الامانة الالكتروني (www.ammancity.gov.jo) التسجيل وتقديم طلب الخدمة الكترونياً، وبعد الانتهاء يتم ارسال رسالة نصية لمتلقي الخدمة برقم الدفع الالكتروني الذي يكون من خلال الطرق التالية :

نظام إي فواتيركم (www.efawateercom.jo) ، والبطاقات البنكية الائتمانية، ومحافظ الموبايل الالكترونية، وشركات الصرافة المعتمدة، الحساب البنكي الشخصي، والبنوك .

جدير بالذكر أن التحول الالكتروني، مشروع يتيح تفعيل العلاقة المؤسسية بين المواطن ومقدم الخدمة، وغير مربوط بأوقات الدوام الرسمي، ولامكان للعلاقة الشخصية، مما يسهم بالقضاء على البيروقراطية وتأخير المعاملات وتخفيف العبء عن المواطن وتوفير الوقت والجهد .

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