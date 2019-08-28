الرئيسية | محليات تنقلات وإلحاقات في الأمن العام (أسماء)

وطنا اليوم-عمان:قرر مدير الأمن العام إجراء التنقلات والإلحاقات التايى لعدد من الضباط : الرتبة الإسم إلى عقيـد سلطان محمدعلي مبـارك مديرية شرطة الرصيفة/مساعداً لمدير الشرطة مقدم رمزي مبارك حمود مديرية القضاء الشرطي / قاضي شرطي ويُلحق بإدارة المشتريات نقيب خلف محمد خلف قيادة أمن إقليم العاصمة نقيب وجيه محمد سليمان قيادة أمن إقليم العاصمة نقيب بهاءالدين " محمد خالد قيادة شرطة البادية الملكية نقيب فارس فؤاد فتحي إدارة الأبنية نقيب شامل وحيد خالد إدارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات نقيب فايز سليمان حمد قيادة أمن إقيلم الجنوب ملازم1 امين درويش شتيــان قيادة امن إقليم العاصمة ملازم1 اسامه سليم سليمان قيادة أمن إقليم الجنوب ملازم1 محمد علي محمود قيادة أمن إقليم العاصمة ملازم1 اسامه تيسير عبدالحافظ قيادة أمن إقليم الجنوب ملازم1 وائل قاسم محمد قيادة لواء الصحراء الخاص ملازم1 ابراهيم محمد حافظ قيادة لواء الصحراء الخاص ملازم1 قيس تيسير ابراهيم قيادة شرطة البادية الملكية ملازم1 سامر خالد محمد قيادة أمن إقليم الوسط ملازم1 رأفت عبدالخالق مطـــــــر إدارة الإقامة والحدود/ ملازم1 شمس الدين علي صالح قيادة أمن إقليم العاصمة ملازم1 ناصر داود سالم قيادة أمن إقليم العاصمة ملازم1 احمد راجي فلاح قيادة أمن إقليم الجنوب ملازم1 زيد محمد شامان قيادة لواء الصحراء الخاص ملازم1 عناد عبدالهادي فلاح قيادة أمن إقليم العاصمة ملازم1 فيصل ابراهيم محمد إدارة الدعم اللوجستي ملازم1 حماد نزال حميد قيادة أمن إقليم العاصمة ملازم1 عروة عبدالمهدي خليل قيادة أمن إقليم العاصمة ملازم1 احمد هايل محمد يُلحق بإدارة مكافحة المخدرات ملازم1 عمر عيد رفيفان المعهد المروري الأردني ملازم1 محمود غازي سليمان قيادة أمن إقليم الوسط ملازم2 حسام حسن مفلح إدارة الدعم اللوجستي ملازم2 عبدالله علي فلاح قيادة أمن إقليم العاصمة ملازم2 محمد عبدالخالق ناجي قيادة أمن إقليم العاصمة ملازم2 خلدون محمد فلاح قيادة أمن إقليم الشمال ملازم2 عامر عبدالكريم سويلم إدارة الإقامة والحدود ملازم2 خلدون محمود محمد قيادة أمن إقليم الوسط ملازم2 ابراهيم قاسم محمد قيادة أمن إقليم الوسط ملازم2 اسامه حسن محمد قيادة أمن إقليم الشمال ملازم2 حسام غازي فلاح قيادة أمن إقليم الجنوب ملازم2 علي داود عقله قيادة أمن إقليم العاصمة ملازم2 انس هايل محمد قيادة أمن إقليم العاصمة ملازم2 احمد زياد حسين قيادة أمن إقليم الوسط ملازم2 عبدالاله ضيف الله عواد قيادة أمن إقليم الشمال ملازم2 يعرب يحيى محمد قيادة أمن إقليم العاصمة ملازم2 عيد عبدالحليم عبدالكريم قيادة أمن إقليم العاصمة ملازم2 احمد نايف محمد قيادة أمن إقليم ملازم2 معاويه عبدالقادر سالـــــم قيادة امن إقليم العاصمة ملازم2 محمد علي مفلح قيادة أمن إقليم العاصمة ملازم2 عمر سمير يوسف قيادة أمن إقليم العاصمة ملازم2 علي خليفه علي قيادة أمن إقليم الجنوب ملازم2 علاء عبدالقادر يوسف قيادة أمن إقليم الشمال ملازم2 محمد عبدالكريم عرنوس قيادة امن إقليم العاصمة

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