الرئيسية | محليات في عصر النهضة : مرضى مستشفى السلط ينقلون للبشير لاجراء صورة الرنين

وطنا اليوم-عمان:قال مرافقون لمرضى في مستشفى السلط الحكومي ان اقربائهم الذين يرقدون على اسرة الشفاء ينقلون بسيارات الاسعاف لمستشفى البشير لاجراء صورة الرنيني المغناطسي ومن ثم العودة للمستشفى لاستكمال علاجهم ، بما يسببه ذلك من خطورة بالغة على حياة البعض والتعب والارهاق خلال رحلة الذهاب والعودة .

وبطبيعة الحال يجرى كل ذلك بسبب عدم توفر جهاز رنين مغناطسي في المستشفى الذي يخدم مئات الالاف من المواطنين.

ترى هل يعلم وزير الصحة الذي يخرج يوميا بتصريحات بخصوص خطط الوزارة وتحسين مستوى الخدمات حول هذه الكارثة الانسانية الصحية التي لا يمكن ان تحدث حتى في بلاد تشهد انهيار نظامها الصحي بسبب الحروب والنزاعات وقلة المخصصات ؟؟



كيف يرضى وزير صحة ان يبقى على كرسيه وهذه المأساة تتكرر ربما يوميا مع مرضى وكبار سن واطفال يتم نقلهم بسيارة الاسعاف مع مرافقين من المستشفى في السلط الى مستشفى البشير؟؟

هل يدمر موازنة الدولة شراء جهاز رنين مغناطسي يوضع لخدمة ابناء محافظة كاملة بمدنها وقراها ؟؟

اين هم نواب السلط ومحافظة البلقاء عن هذه الفضيحة المدوية ؟؟

اليس حريا بهم ان ينظرو الى مصلحة ابناء المحافظة وديمومة الخدمات الصحية لمن منحوهم اصواتهم واوصلوهم لقبة البرلمان ؟؟أ

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