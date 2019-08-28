 وطنا نيوز -حازم المجالي : وزير الصحة سعد جابر متعجرف ومتكبر
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حازم المجالي : وزير الصحة سعد جابر متعجرف ومتكبر
التاريخ : 28-08-2019 10:24:44 المشاهدات: 1968

وطنا اليوم-عمان : اكد النائب حازم المجالي ان وزير الصحة الحالي د. سعد جابر متعجرف ومتكبر ، حيث لم يقم بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء د. عمر الرزاز اثناء زيارته لمحافظة العقبة . حيث وعد الرزاز باعطاء الوزير جابر التعليمات لزيارة العقبة للاطلاع على احتياجاتها الصحية . 
هذا واستذكر النائب المجالي وزير الصحة السابق د.غازي الزبن عندما قام بمهاتفته بعد الساعه الواحدة ليلا لتحويل مريض فاستجاب . 
مبينا اننا نريد وزراء ميدان متواضعين غير متعجرفين.

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