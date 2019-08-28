حازم المجالي : وزير الصحة سعد جابر متعجرف ومتكبر

وطنا اليوم-عمان : اكد النائب حازم المجالي ان وزير الصحة الحالي د. سعد جابر متعجرف ومتكبر ، حيث لم يقم بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء د. عمر الرزاز اثناء زيارته لمحافظة العقبة . حيث وعد الرزاز باعطاء الوزير جابر التعليمات لزيارة العقبة للاطلاع على احتياجاتها الصحية .

هذا واستذكر النائب المجالي وزير الصحة السابق د.غازي الزبن عندما قام بمهاتفته بعد الساعه الواحدة ليلا لتحويل مريض فاستجاب .