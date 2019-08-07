الرئيسية | محليات النائب الصقور يشكر وزير الصحه لزيارته مستشفيات الأغوار والغاء نقل الموظف فرج الصقور

وطنا اليوم - حمزه المرعب الصقور قدم رئيس كتلة العدالة النيابية مجحم الصقور شكره وتقديره لوزير الصحة سعد جابر اثر زيارته لمستشفيات الاغوار اليوم الثلاثاء و ايعازه بتقديم وتوفير كافة الخدمات الطبية اللازمة لأهالي المنطقة بما يضمن لهم خدمة طبية مناسبة وشاملة كما كرر النائب الصقور شكره للوزير جابر على استجابته لمطلب النائب بإلغاء قرار نقل الموظف فرج الصقور من مستشفى أبو عبيدة في الأغوار الى الرويشد ، مثمنا تجاوبه لذلك المطلب .

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