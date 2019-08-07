 وطنا نيوز -ما الذي اغضب وزير الصحة لينقل موظف من مستشفى ابو عبيدة في الاغوار الشمالية
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ما الذي اغضب وزير الصحة لينقل موظف من مستشفى ابو عبيدة في الاغوار الشمالية
التاريخ : 27-08-2019 11:13:20 المشاهدات: 2938

وطنا اليوم- قال شهود عيان ان وزير الصحة الباشا سعد جابر اتخذ قرارا بمجازاة الموظف فرج محمد فرج تجرأ امام معاليه بالحديث عن نواقص في مختبر مستشفى ابو عبيدة بنقله من مكان عمله، مراقبون قالوا ان الموظف تحدث بنبرة اغضبت معاليه مما اضطره لاتخاذ هذا الاجراء الفوري ليكون عبرة لكل شخص ينتقد الاخطاء ان وجدت.

المهم بالموضوع ان الوزير ظل على تواصل مع المسؤولين لتنفيذ قراره، متعاطفون مع الموظف من زملائه في المستشفى دعوا الله ان يفرجها على فرج


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