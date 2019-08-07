الرئيسية | محليات مختصون : الملك مستاء من عجز الحكومة

وطنا اليوم-عمان:اظهرت نتائج استطلاعات الرأي العام عدم وجود رضا شعبي عن اداء الحكومة ووجود فجوة ثقة آخذة في التنامي بين المواطنين والحكومة وسط تحذيرات من اتساعها مع مرور الوقت.

تخلخل ثقة المواطن بالحكومة جاءت باعتقاد المواطنين أن الحكومات فشلت في معالجة الفقر والبطالة والفساد بشكل فعال. بالإضافة الى عدم تحسن مستواهم المعيشي خلال السنوات الماضية.

جلالة الملك عبد الله ترأس يوم أمس جانبا من مجلس الوزراء كان بمثابة جلسة محاسبة للوزراء بحسب ما قال امين عام حزب الوطني الدستوري الدكتور احمد الشناق.

وقال ان تراس الملك لمجلس الوزراء امس وهو الرئيس الاعلى للسلطة التنفيذية بمثابة "ابرة حياة" لمدة 4 شهور لحكومة الدكتور الرزاز وسيتم بعدها التقييم بمثابة كشف حساب لعمل الوزراء عن عملهم وهو لقاء مساءلة بكل ما تعني من معاني وهذا يؤكد بان جلالة الملك ليس راضيا على اداء الحكومة ولهذا ربط الملك كلامة بمدة زمنية معينة للإنجاز واشتراط ان يلمس المواطن ذلك .

واكد الشناق بان مواصفات الحكومة القادمة بان يكون لها خطة زمنية معينة وثابتة للإنجازات والتركيز في المرحلة القادمة وعلى المشاريع الاردنية والتأكيد على المصالح العليا الاردنية وتسويق الاردن اقليما وعالميا بشكل لا يسئ لرسالة الاردن والبعد القومي له.

وقال الشناق ان ضعف الاداء وترجمة التوجيهات ببطء سواء في التواصل مع المواطنين او الشراكة بين القطاعين العام والخاص او مقررات لندن او معالجة الخلل خاصة تحسين الوضع الاقتصادي وايجاد فرص عمل اضافة الى شكوى من الهم المستمر في ملف الاستثمار.

النائب المحامي صالح العرموطي اكد بان ضعف الحكومة ليس وليد هذه الحكومة بل كان منذ زمن طويل وهذ مردة عدم امتلاكها للولاية العامة والحكومة القادمة يجب ان تكون حكومة دولة والوزراء القادمون يجب ان يكونوا وزراء دولة.

وقال أن الحكومات باتت لا تملك من امرها شي، إذ أنها لا تملك الجرأة لاتخاذ قرارات كبيرة لصالح المواطن مبينا ان نامل من الحكومة القادمة ان تتجه نحو إقرار قانون انتخاب عصري.

واكد العرموطي يجب ان نأخذ بالحسبان عواقب تغيير الوزارة واستقدام غيرها دون ضمانات نجاحها في ايجاد حلول مناسبة لمحاربة الفساد وتخفيض الضرائب وزيادة الرواتب وتخفيض اثمان الكهرباء والماء والاسعار.

الشناق عاد وقال ان جلالة الملك مستاء من عجز الحكومة عن القيام بواجباتها ولذا فقد قام جلالته بتوجيه رسائل شديدة اللهجة والوضوح والشدة لهذه الحكومة مع امهالها لنهاية العام الحالي على امل ان يكون قد بان الخيط الابيض من الاسود وخاصة ان طبخة القرن كادت ان تستوي وسيتم سكب قاذوراتها علينا وخيراتها على عدونا.

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