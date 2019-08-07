الرئيسية | محليات من هو الخضير الذي يهاجمه بحارة الرمثا ومنحته الأردن جنسيتها

وطنا اليوم-عمان:أكدت السلطات الأردنية منحها الجنسية الأردنية لراكان الخضير رئيس تجمع احرار عشائر الجنوب السوري الذي يتكون من شقين عسكري ومدني، وجيش أحرار العشائر.

وردت وزارة الداخلية على استفسار للصحفي محمد العرسان عبر تطبيق (بخدمتكم اسأل الحكومة) أن "الجنسية الأردنية منحت المذكور أعلاه ضمن أحكام قانون الجنسية الأردنية النافذ".

وهاجم بيان شديد اللهجة صادر عن تنسيقية "بحارة الرمثا" الحكومة برئاسة د.عمر الرزاز، لافتاً إلى أن الاحتجاجات التي شهدتها المدينة الليلة الماضية جاءت كرد فعل على قرارات الحكومة المجحفة تجاه "بحارة" وأهالي المدينة، متهماً الحكومة بـ"التصّيد لقطع رزق الأردنيين بحجة تهريب الدخان".

والبحارة اسم أطلقه سكان بالرمثا على من یعمل على سیارة تحمل مسافرین بین الأردن وسوریة ولبنان، وتنقل كمیات مسموحاً بدخولها من البضائع إلى المملكة دون أن تخضع للجمارك.

وقال البيان إن "عمليات مواجهة التهريب كان يجب لها أن تتم من خلال محاربة زعماء التهريب بالأردن القائمين على إدخال أطنان الدخان والمخدرات من سورية"، مطالبا الحكومة بمحاسبة "زعيم تهريب الدخان والمخدرات القاطن في محافظة المفرق راكان الخضير".

والخضير مواطن سوري حصل على الجنسية الأردنية مؤخراً، وهو قائد "جيش العشائر" السوري.

وأضاف بيان "بحارة الرمثا" أن راكان الخضير تمت مكافأته من خلال تجنيسه على تهريبه الدخان والمخدرات من سورية وبكميات كبيرة تحت إشراف عدد من المتهمين بالفساد بالأردن، مشيرا إلى أن "قرارات إنقاذ البلد اقتصاديا لا تتم من خلال كروز أو كروزين دخان، بل بالسيطرة على الكميات الهائلة التي تدخل البلد".



ويلقي الكثير من سكان مدينة الرمثا باللوم على الأزمة السورية كسبب لتردي أوضاعهم المعيشية خلال السنوات الثماني الماضية، ويتهمون الحكومة الأردنية بالتقصير وعدم توفير فرص عمل بديلة لنشاطاتهم التجارية التي تعطلت بسبب إغلاق الحدود مع سورية.

وراكان الخضير هو رئيس تجمع أحرار عشائر الجنوب السوري الذي يتكون من شقين عسكري ومدني، وجيش أحرار العشائر هو الذراع العسكري، ويترأس التجمع على المستوى السياسي راكان الخضير، أما قائده العسكري فهو حسام الكراحشة.

وينتشر التجمع في الجنوب السوري بداية من الحدود الأردنية وصولاً لبلدات الطيبة والغرايا وخربة غزالة والنعيمة وازرع واللجاة، ويتهم التجمع من قبل بعض أطراف المعارضة السورية بالاكتفاء بمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي وعدم خوض حرب حقيقية مع النظام السوري.

وعن سبب اختيار تسمية "جيش العشائر"، أوضح الخضير في تصريحات صحافية سابقة أن الاسم اختير لاجتذاب شبان العشائر ومنع "داعش" من وضع أقدامه في قرى العشائر، مؤكداً في الوقت ذاته أن الاسم ليس له أي دوافع إقليمية أو طائفية.

ويدعم الأردن جيش العشائر في درعا، ليكون أداة قوية في مواجهة "داعش" وأي مخاطر اقتصادية واجتماعية وأمنية.

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