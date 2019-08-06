المواطن الساخط .. يكشف عن المزاج العام الأردني حيال النواب

وطنا اليوم-عمان:عكس الخبر الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي المزاج العام الأردني حيال مجلس النواب الثامن عشر.

الخبر متعلق بـ أردني صرخ بأعلى صوته داخل أروقة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، "يسقط مجلس النواب" "الله يحرق النواب".

الخبر الذي وثقته الكاميرات أظهر المواطن وهو يجلس على أدراج مبنى المجلس برفقة زوجته، وكانت قد ظهرت عليه علامات التعب والإرهاق الشديدين وهو يصرخ "يسقط مجلس النواب".

الأردنيون تلقوا الخبر بكثير من الاستياء، والغضب وانهالوا بالتعليقات على المجلس وأدائه، معبرين عن حزن شديد على حالة الرجل التي بدا عليها، طالبين من الله العون والمساعدة!.

ورأى بعض المعلقين أن النواب يبحثون عن مصالحهم الشخصية، وأنهم أخطأوا بانتخاب النواب. وآخرون طالبوا بحل المجلس واغلاقه واجراء انتخابات جديدة.







