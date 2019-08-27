الرئيسية | محليات قاضي القضاة: مبنى شرعية عمان غير أيل للسقوط

وطنا اليوم-عمان:نفى قاضي القضاة عبدالكريم الخصاونة أن يكون مبنى محكمة قضايا عمان الشرعية الكائن في منطقة العبدلي أيلا للسقوط.

وقال الخصاونة إن تقريرا ورد من المديرية العامة للدفاع المدني حول المبنى، يؤكد أنه قديم ويحتاج الى صيانة ولا يشكل خطرا على السلامة العامة.

واضاف ان دائرة قاضي القضاة بصدد استئجار مبنى جديد في منطقة المدينة الرياضية لنقل محكمة قضايا عمان الشرعية إليه.

وبين أن سبب نقل المحكمة من مبناها الحالي المستأجر منذ 18 عاما الى مبنى جديد هو صغر حجم المبنى في ظل الحاجة لزيادة عدد القضاة للنظر بالقضايا المعروضة امام المحكمة.

وتوقع الخصاونة ان يتم ترحيل المحكمة الى المبنى الجديد مطلع العام المقبل، لافتا الى أن دائرة قاضي القضاة قامت مطلع الشهر الحالي باستأجر مبنى في منطقة جنوب عمان للنظر بقضايا منطقة جنوب عمان.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر