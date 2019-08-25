الرئيسية | محليات مدينة الملك عبدالله الثاني تختتم فعاليات النادي الصيفي

وطنا اليوم - عمان

إختتمت مدينة الملك عبدالله الثاني الرياضية النادي الصيفي التعليمي الترفيهي 2019، حيث اقيم حفل التخريج تحت رعاية مدير المدينة الرياضية المهندس احمد المهيرات أمس الأول في حديقة زها الثقافي باب الواد في منطقة الهاشمي الشمالي، بالتعاون المشترك بين أمانة عمان الكبرى قطاع التنمية المجتمعية ومبادرة يلا نتعاون علخير، وضمن توجيهات أمين عمان بضرورة نشر الفائدة المجتمعية من خلال القطاع الاجتماعي.

الحفل الذي تضمن مشاركة فرقة أمانة عمان للفنون الفلكلورية والتراث ونجمة قناة كراميش لين غيث والرجل الطويل، تخلله عروض الجمباز والباليه من اداء اطفال النادي الصيفي، وجاءت كلمة راعي الحفل المهندس احمد المهيرات مؤكدة على دور الامانة ومدينة الملك عبدالله الثاني الرياضية في التعاون المجتمعي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمتلقيها من الشباب والصغار اثناء العطلة الصيفية، والقت بتول الحراسيس كلمة المبادرة واختتم الحفل بتوزيع الهدايا والشهادات على المشاركين.

هذا على صعيد النادي الصيفي وما تزال فعاليات أندية ونشاطات المدينة في القويسمة وملعب جاوا مستمرة وفق برنامجها الرياضي اليومي المعتاد.





































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