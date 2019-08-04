اهل الجنوب يطالبون الحكومة و يدقون ناقوس الخطر

وطنا اليوم-عمان: أصدر أعيان ونواب ورؤساء واعضاء مجالس المحافظات ورؤساء بلديات البادية الجنوبية بيانا هاما طالبوا فيه الحكومة بالنظر للخدمات ومطالب المواطنين في الجنوب.

وتاليا نص البيان:

إن الظروف التي تمر بها البادية الجنوبية بشكل خاص وتجاهل الحكومات لها وتهميشها واقصائها وجعلها تتجرع الفقر والبطالة كل مطلع شمس أوجب علينا كممثلين للبادية الجنوبية أن نبرئ الذمة أمام الله ثم أمام الملك وأمام الشعب الذي قلدنا حمل الامانه ولحرصنا وخوفنا على مستقبل هذا الوطن والذي نفتدية بالمهج والارواح ولتوفر الطاقات الهائلة والامتيازات الكبيرة من الثروات الطبيعية التي تساهم بعجلة التنمية وفتح آفاق المستقبل لأبناء البادية ولكن لأسباب كثيرة وعديده تأخرت تلك الرؤى وتوسعت دائرة البطالة بين شباب البادية الجنوبية حيث تدل الإحصائيات ان43٪ متعطل عن العمل من الشباب والشابات وهذا يطرق ناقوس الخطر بمجتمع بدوي والذي يتوزع على أربع محافظات جنوبية ولذا وجب ان نضع التوصيات الآتية والتي سوف تساعد الحكومة الأردنية بوضع تصور واقعي يلامس طموح أبناء المناطق وتحميلها مسؤوليتها اتجاههم ومن هذه التوصيات

-الدعوة لاجتماع عاجل مع مجلس الوزراء وباسرع وقت مع ممثلي البادية الجنوبية خلال شهر أيلول

-العمل وبالسرعة القصوى على فتح منطقة تنموية تعنى بالبادية الجنوبية من خلال جلب الاستثمارات وتوزيعها بعدالة على كافة التجمعات السكانية

-إلزام الشركات العاملة بمناطق البادية الجنوبية بتحمل مسؤوليتها المجتمعية بتعيين وتدريب وتأهيل أبناء البادية الجنوبية وفتح ورشات تدريبية لاستيعاب المتعطلين عن العمل

-إلزام الشركات العاملة بدعم بلديات البادية الجنوبية

-العمل على الحد من العمالة الوافدة واستبدالها بعمالة من أبناء البادية الجنوبية ضمن قانون العمل الأردني

-إلزام الشركات بدعم المجتمعات من خلال دعم التعليم ودعم المشاريع التنموية والهيئات الشعبية

-مطالبة الحكومة بدعم السياحة بمناطق البادية الجنوبية

-فتح مشاريع زراعية بمناطق البادية الجنوبية من خلال التشاركية مع البلديات وتوفير وحدات زراعية مروية للمواطنين في كافة مناطق البادية

-إلزام منطقة العقبة الخاصة بتوزيع مكتسبات التنمية على المناطق التابعة لها من خلال فتح مشاريع قابلة للحياة والديمومة

-إلزام الحكومة بعمل مصانع للالبسة بمناطق البادية الجنوبية تحل مشكلة البطالة بصفوف الإناث

-إلزام الحكومة لشركات الأمن والحماية بتعيين أبناء البادية الجنوبية بها ضمن اختصاص الشركات العاملة في مناطق البادية

-تخصيص مقاعد للاقضية أسوة بالالوية والمحافظات بمدارس ومعاهد القوات المسلحة تحقيقا للعدالة وتكافؤ الفرص

-دعم الصناديق التنموية العاملة في مناطق البادية

وأننا كممثلين لمناطق البادية الجنوبية نحرص كل الحرص على الحفاظ على مقدرات الوطن وبنفس الوقت نطالب بتحقيق العدالة المجتمعية بمناطقنا بحل مشكلة الفقر والبطالة التي ارقت الجميع

حفظ الله الأردن قيادة وشعبا بقيادة جلالةالملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم

الموقعون

ممثلي البادية الجنوبية

أعيان ونواب ورؤساء مجالس واعضاء مجالس المحافظات ورؤساء بلديات البادية الجنوبية