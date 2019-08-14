تحويلات جديدة بسبب الباص السريع

وطنا اليوم-عمان:أعلنت أمانة عمان بالتعاون مع إدارة السير المركزية عن إجراء إغلاق وتحويلات مرورية على شارع الجيش لاستكمال الأعمال الإنشائية الجارية لمشروع الباص سريع التردد ( وصلة المحطة ) لتركيب جسور مسبقة الصب على القواعد الإنشائية .

وبين مدير دائرة عمليات المرور في أمانة عمان المهندس محمد الفاعوري أن الاعمال ستكون خلال ساعات الليل من الساعة الثانية عشرة مساء غد الاربعاء ولغاية السادسة صباحا وعلى مدار ثلاثة أيام فيما تعود الحركة إلى وضعها الطبيعي خلال ساعات النهار.

واضاف سيتم إغلاق المقطع الممتد من جسر المحطة ولغاية جسر النشا بالاتجاهين وتحويل السير القادم من إشارات مجمع رغدان السياحي لشارع الجيش باتجاه إشارات النشا ومن ثم شارع الملك عبدالله الاول وصولا لاشارات المحطة والعودة لشارع الجيش .

وتحويل السير القادم من اشارات المسلخ اسفل جسر المحطة باتجاه إشارات المحطة ومن ثم الانعطاف لشارع الملك عبدالله الاول وصولا لاشارات النشا باتجاه جسر رغدان السياحي والعودة لشارع الجيش .

وتحويل السير القادم من الهاشمي الشمالي باتجاه وسط البلد عبر شارع رفيفان المجالي باتجاه اشارات المحطة والعودة لشارع الملك عبدالله الاول .

وستفوم الامانة بالتعاون مع إدارة السير والمقاول بتأمين السلامة المرورية بالموقع ، إضافة إلى تواجد افراد ادارة السير وأعوان المرور التابعين للامانة.