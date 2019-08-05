الرئيسية | محليات فريز: واجهنا تحويلات خطيرة للودائع خارج الأردن

وطنا اليوم-عمان: أكد محافظ البنك المركزي أن رفع سعر الفائدة يؤثر على الاستثمار.

وبين خلال اجتماع اللجنة المشتركة النيابية المالية والاقتصاد واللاستثمار أن السياسية النقدية ساهمت بعودة الكثير من الودائع الاردنية بعد أن مرت فترة لم يحددها، قال إنها شهدت تحويلات خطيرة خارج المملكة.

وأوضح فريز أن القطاع المصرفي واجه خطر تحويلات الودائع الاردنية الى عملات اجنبية وخروجها الى دول اخرى.

ولفت فريز الى ان دور البنك المركزي يسعى الى الحفاظ على قوة الجهاز المصرفي والاسعار ورصيد المملكة من العملات الاجنبية.

وقال "نعتمد في تحديد سعر الفائدة على الاوضاع الاقتصادية الداخلية والخارجية وحركة العملات الاجنبية في البلاد".

وأكد فريز أن العالم يعيش بحالة تناقضات اقتصادية صعبة.

وعن تخفيض سعر الفائدة من قبل البنوك التجارية في المملكة بعد قرار البنك المركزي، قال فريز إن البنك المركزي لا يتدخل اداريا بتحديد سعر الفائدة على التسهيلات والودائع، وانما يتدخل بشكل غير مباشر.

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