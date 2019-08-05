طليقان أردنيان يتركان أطفالهما بالشارع العام

وطنا اليوم-عمان: ترك اب وام اطفالهما الاربعة في الشارع العام في مدينة الرصيفة، وذهبا كل في طريق وفقا لشهود عيان.

الشهود قالوا ان الاب والام دخلا الى المحكمة الشرعية في الرصيفة وبينهما قضية شقاق ونزاع ، عندما قررت الام تخليها عن حضانة اطفالها الاربعة لصالح الاب.

وبحسب الشهود فان الاب الذي تنتقل له الحضانة في مثل هذه الحالة ترك اطفاله في الشارع وذهب في سبيله قائلا " اذا امهم ما بدها اياهم ، انا وين اروح فيهم".

ويقول الشهود ان الام والاب تركا الاطفال الاربعة واعمارهم بين 10 سنوات وسنة ونصف يبكون في الشارع ، وذهبا كل في طريق.