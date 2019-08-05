الاردن يتراجع على مؤشر السعادة والكشرة تتزايد بين المواطنين

وطنا اليوم-عمان:السعادة شعور غامر بالفرح والسرور، وهي كمية كبيرة من الطاقة الإيجابية التي تشعل فتيل الفرح في القلب وتجعله يرى الدنيا بمنظور أجمل، إلا أن السعادة شيئ نسبي يختلف تعريفه من شخصٍ إلى آخر.

البعض يرى السعادة في تحقيق المناصب، والبعض يراها في جمع الأموال، والبعض يرى السعادة في السفر أو في الزواج وإنجاب الأبناء، لهذا يوجد كلمات كثيرة بمعانٍ مختلفة تصف السعادة، وفي هذا المقال سيتم ذكر أبرز أقوال الفلاسفة عن السعادة.

ولكن الأردن تراجع على مؤشر السعادة عالميا، في حين حل في المرتبة 101 عالميا على مستوى العالم بقياس مؤشر السعادة العالمي لعام 2019.

ووفقا لمؤشر السعادة العالمي لعام 2019، الذي يقيس درجات السعادة في 156 دولة، جاءت فنلندا في المرتبة الأولى، أسعد دولة في العالم، فيما حلت بوروندي أتعس دولة في العالم، ما يعني أن فنلندا تصدرت عام 2019 وللعام الثاني على التوالي، وذلك ضمن تقرير السعادة العالمي الذي تصدره شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة بصورة سنوية.

وصنف تقرير السعادة العالمي لسنة 2019، والصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، 156 دولة وفقا لدرجات حققتها بين 2016 و 2018، تتعلق بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والرعاية الاجتماعية، ومتوسط الأعمار، والحريات الاجتماعية، وغياب الفساد، وجودة الصحة والتعليم، وسوق العمل.

ويرجع احتلال فنلندا الدولة الأسعد في العالم إلى جودة التعليم ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة بنسبة 100 %، كما تتميز بأعداد كبيرة من البحيرات تمكنها من تجنب قضايا المياه، وهي واحدة من الدول الأعلى تصنيفا في السياسات التجارية الجاذبة، وهي كذلك الأفضل أداء في العديد من مقاييس الأداء الوطني بما في ذلك القدرة التنافسية الاقتصادية، ونوعية الحياة والتعليم والتنمية البشرية ونظام الرعاية الصحية الممتازة، إضافة إلى انخفاض تكلفة وسائل النقل العام ونسبة الفساد.

دول شمال أوروبا تحتل المراتب الأولى

وبعد فنلندا شغلت كل من النرويج والدانمارك وأيسلندا وهولندا المراتب الأربعة الأولى.

فمثلاً يحتفل الدانماركيون باليوم العالمي للسعادة بطريقة جميلة هادئة سلسة جدا،إذ يقضون اليوم بالهواء الطلق ويعملون على جعل منازلهم أكثر هدوءا ورومانسية بتزيين أنحاء البيوت كافة بالورود، والاسترخاء مع الجلوس أمام المدفأة واحتساء المشروبات الدافئة على ضوء الشموع.

وحلّت المملكة المتحدة في المرتبة الـ15، مقارنة بالمرتبة الـ19 التي شغلتها العام الماضي.

ويشار إلى أن دول شمال أوروبا تحتل المراتب الأولى من المؤشر منذ أن بدء إصداره عام 2012.

قطر في المرتبة 29 عالميا

وجاءت قطر في المرتبة الـ29 لقائمة مؤشر السعادة على الصعيد العالمي.

بينما جاءت روسيا في المرتبة 68، وليبيا 72، وتركيا 79، والجزائر 88، والمغرب 89، ولبنان 91، والأردن 101، وتونس 124، والعراق 126، فيما حلت مصر في دول المؤخرة بالمرتبة 137.

سوريا واليمن والسودان أتعس الدول عربيا وعالميا

وجاءت كل من سوريا واليمن والسودان في ذيل المؤشر باعتبارها أتعس دول، عربيا وعالميا، 150 و152 و156 على التوالي.

"السعادة معا" شعار 2019

ووفقا لما نشره الموقع الإلكتروني لليوم العالمي للسعادة، يأتي شعار 2019 لهذه المناسبة العالمية بعنوان "السعادة معا".

وتحت هذا الشعار دعت الأمم المتحدة العالم للسعي نحو السعادة، وذلك في إطار تعزيز الاهتمام بالسعادة ونشرها في أنحاء العالم كافة. ويحتفل المجتمع الدولي بيوم السعادة في 20 أذار من كل عام، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في دورتها 66 عام 2012، اعترافا بأهمية السعي للسعادة أثناء تحديد أطر السياسة العامة لتحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر وتوفير الرفاهية.

وجاء قرار الاحتفال بهذا اليوم كون الأمم المتحدة ترى أن السعي لتحقيق السعادة هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وتدرك الحاجة إلى نهج أكثر شمولا وإنصافا وتوازنا، لتحقيق النمو الاقتصادي الذي يعزز التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والسعادة والصحة العامة لجميع الشعوب.