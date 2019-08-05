 وطنا نيوز -ارشيدات : الحكومة أصبحت ترهبنا بقانون منع الإرهاب
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ارشيدات : الحكومة أصبحت ترهبنا بقانون منع الإرهاب
التاريخ : 27-08-2019 12:22:25 المشاهدات: 1087

وطنا اليوم-عمان: استهجن نقيب المحامين الأردنيين مازن ارشيدات التوسع بالاعتقالات للنشطاء والمعارضين لسياسات الحكومة وتحويلهم إلى محكمة أمن الدولة وتكييف القضايا وفقا لقانون منع الإرهاب.   

وأضاف ارشيدات أن الحكومة أصبحت ترهب المواطنين بقانون منع الإرهاب ولايعقل أن يتم اعتقال مواطنين لأجل الهتاف في مسيرة أو احتجاجات مطلبية وتحويلهم إلى محكمة أمن الدولة التي تعتبر محكمة استثنائية مشيرا إلى أن التوسع في هذا الملف أصبح مقلقا.    
وقال إن الحكومة أصبحت تضيق على الحريات العامة وتستخدم سياسة أعادتنا سنوات إلى الخلف في هذا المجال بدل أن نتقدم إلى الأمام وذلك للتغطية على فشلها في السياسات الاقتصادية والتراجع في الملفات الإدارية والسياسية وعليها أن تعيد النظر في حسابتها بدلا من استخدام سياسة القبضة الأمنية.  
ولفت إلى أن التوسع في التوقيف من قبل مدعي عام محكمة أمن الدولة والمحاكم الأخرى وفق قانون الجرائم الإلكترونية غير مقبول مشيرا إلى أن التوقيف ليس عقوبة إنما هو إجراء احترازي لحالات محددة.

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