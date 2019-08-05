الرئيسية | محليات الكباريتي: لو استمعت الحكومة لتوجيهات الملك لكنا بخير

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي إنه تحدث باسم الشارع والقطاع الخاص دون "شخصنةٍ" للأمور، خلال لقائِهِ مع رئيس الحكومة عمر الرزاز، والفريق الاقتصادي، الأحد.

وأضاف خلال حديثه مع الزميلة فرح يغمور عبر إذاعة صوت الغد أنه قام بتوجيهِ رسالةٍ بسيطةٍ للحكومةٍ حول المشاكل التي يعاني منها القطاع، إذ أنهُ لا يمكنُ حلُّها دون معرفتها.

وأكد الكباريتي أنَّ دعوة الملك عبدالله الثاني الحكومة لإعلان مواعيد إنجاز المشاريع للمواطنين ، وحديثه عن الوضع الاقتصادي وعن كون بعض القرارات أثرت على المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، تُذكِّرُ بأن حكيمٌ وواعٍ لاوضع الاقتصادي، بيدَّ أن كثيرًا من الحكومات لم تستمع له.

ولفتَ إلى أنه لو استمعت الحكومات للملك وترجمت 30% من توجيهاته، لكانت البلاد بخير.

وكان الكباريتي هاجم حكومة عمر الرزاز وأعضاء الفريق الاقتصادي خلال استقبالهم في غرفة تجارة الأردن صباح الأحد وبشكل وصفه حاضرون بأنه "غير معهود"، محذرًا من طريقة تعاطي الحكومة مع الملف الاقتصادي، داعيا إياها مراجعة حساباتها ومراجعة القرارات الصادرة عن البنك المركزي.

وحذّر من استمرار تعاطي البنك المركزي مع التجار والمستثمرين بذات السياسة خشية "انهيار أحد أعمدة الاقتصاد الوطني"، مشيرا إلى أن "انهيار عامود اقتصادي لا بدّ أن يؤدي لانهيار العديد من حوله".

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