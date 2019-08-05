رواتب لأطباء الإقامة دون اجر

وطنا اليوم-عمان: اعلنت نقابة الاطباء الاردنية بموافقة وزارة العمل وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني بالموافقة على شمول الاطباء الملتحقين ببرامج الاقامة في المستشفيات بدون اجر ضمن مشروع تدريب وتشغيل المهن الطبية وذلك بتخصيص راتب شهري من صندوق التشغيل والتدريب للذين تقدمو بطلبات لدى نقابة الاطباء والبالغ عددهم (202) طبيب وقد تم فتح حساب لدى احد البنوك وسيتم تحويل ما قيمته خمسون الف وخمسمائة دينار بحيث يكون راتب الطبيب (250) ديناراً شهرياً يقتطع منه مبلغ (30) ديناراً تحول الى حساب المؤسسه العامة للضمان الاجتماعي .

وقد ثمن نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس تعاون وزارة العمل في هذا الشأن مؤكدا ان هذا المشروع يأتي بعد المطالبة به في اللقاءات الرسمية مع دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ووزيري الصحة والعمل والتي تم من خلالها تسليط الضوء على واقع هؤلاء الاطباء المرير، وانه يجب النظر في حقيقة معاناتهم فالطبيب الذي يلتحق في برنامج الاقامة خلال خمس سنوات ويعمل في مستشفيات وزراة الصحة او الخدمات الطبية الملكية او المستشفيات الجامعية وتوكل له مسؤولية معاينة المرضى الجدد فور وصولهم للمستشفى ومتابعة حالات المرضى في القسم ومتابعة الفحوصات الخاصة بهم. كل هذا الجهد والوقت يبذله دون اجر ناهيك عن بعض القطاعات التي تشترط ان يقوم الطبيب بدفع رسوم شهرية لقاء التحاقه ببرنامج الاقامة.