أول تعليق أردني على حرائق الأمازون

وطنا اليوم-عمان:صرح وزير الزراعة ووزير البيئة المهندس إبراهيم الشحاحدة بأن الأردن حكومة وشعباً يتضامن مع حكومة البرازيل في مواجهة حرائق غابات الأمازون.

وتعد غابات الأمازون الملجأ لحوالي 30% من التنوع البيولوجي العالمي، ولديها 20% من مساحات المياه العذبة في العالم، وتنتج ما يقارب خُمس أكسجين كوكب الأرض.

وبيّن الشحاحدة أن الأردن حالياً يعمل على زيادة الرقعة الحرجية من مساحات الغابات والمناطق الخضراء لمجابهة التغيرات المناخية.

وأكد الوزير على ضرورة تكاثف الجهود المحلية والإقليمية والدولية للعمل معا لمواجهة هذا الخطر الذى يحيط بكوكب الأرض.