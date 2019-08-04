الرئيسية | محليات توزيع الكهرباء تُعيد التيار في السويمة بعد عطل المحول الرئيس

وطنا اليوم-عمان: أعادت فرق وورشات الصيانة في شركة توزيع الكهرباء اليوم الاثنين التيار الكهربائيّ لمحطات ضخ مياه الزارة ماعين وفنادق البحر الميت ومغذيّ المغطس بشكل سريع من خلال مُغذيات بديلة، وذلك بعد حدوث عطل على المحول الرئيس الثانيّ في محطة سويمه الرئيسة الوطنيّة.



وقال مدير كهرباء منطقة وادي الأردن والشرقية المهندس سعيد عبيدات: انه وفي تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً حدث عطل للمحول الرئيس الثانيّ في محطة سويمة الرئيسة الوطنيّة ما أدى لخروج الجزء الفرديّ من "البسبار" من الخدمة، وأدى لانقطاع التيار الكهربائيّ عن فنادق البحر الميت ومحطات ضخ مياه الزارة ماعين ومحطة الموجب التحويليّة.



وبيّن أن التيار الكهربائيّ أعيد لمحطات ضخ مياه الزارة ماعين وفنادق البحر الميت ومغذيّ المغطس بشكل سريع من خلال مغذيات بديلة، موضحا أنه تم اكتشاف عطل في كيبل أرضي في مغذيّ الموجب نتيجة عمل المقاول في منطقة جسر البحر الميت، في حين حدث فصل على المحول القديم لمحطة كولن - الموجب - في لحظة العطل ذاتها نتيجة لظهور جميع الإشارات الفيزيائيّة على المحول بالإضافة إلى الحمايّة التفاضليّة.



وأشار إلى انه تم التوجّه مباشرة للموقع والتجهيز لتغذية محطة الموجب من مصدر بديل، وتجهيز وصلات الكوابل في الكيبل الأرضي وفحص المحول والتأكد من سلامته، متوقعا إعادة التيار الكهربائي لمحطة الموجب خلال ساعة واحدة.

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