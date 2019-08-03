تسعيرة الجديدة لإصلاح بناشر المركبات بالأردن

وطنا اليوم-عمان:كشفت النقابة العامة لأصحاب المهن المكانيكية، عن تسعيرة جديدة وموحدة لكافة المحلات في المملكة، لاصلاح بناشر المركبات .

وقال نقيب أصحاب المهن المكانيكية جميل أبو رحمه: إن التسعيرة الجديدة وضعت بالتوافق بين النقابة ووزارة الصناعة والتجارة، بعد دراسة دامت لـ 6 أشهر حول أسعار البناشر في المملكة وفي مختلف المناطق.

وأشار أبو رحمه إلى أن هذه الأسعار، جاءت لضبط الفوضى التي غمرت الأسواق مؤخراً، ووجود اختلافات كبيرة بين محل وآخر، كاختلافات بالاسعار بين عمان الغربية والشرقية على سبيل المثال، فجاءت هذه القائمة لضبط الاسعار .

ودعا النقيب أبو رحمه، أصحاب محلات البناشر إلى مراجعة النقابة، لأخذ نسخة للتسعيرة الجديدة الموحدة، والتي تتضمن سقوف سعيرة لا يمكن التجاوز عنها من قبل أي محل لاصلاح البناشر.

يشار إلى ان شكاوى انتشتر مؤخراً منرفع بعض محلات البناشر أسعار اصلاح الاطارات لاسباب مجهولة، بالاضافة الى ارتفاعات كبيرة خاصة في محلات الـ "VIP" المنتشرة في بعض مناطق المملكة.

أبو رحمه، أوضح أن هذه التسعيرة ستكون ملزمة لمحلات البناشر، وان مخالفتها سيترتب عليه فرض غرامة على المحل المخالف.















