قرار بترخيص مخابز ضمن معايير الخبرة و المساحة

وطنا اليوم-عمان: قررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين السماح بتقديم طلبات إنشاء مخابز بعد مرور ثلاثة أعوام على وقفها.

وتضمن القرار الجديد، وفق ما أكد مصدر رسمي تحديد أسس وتعليمات جديدة لترخيص المخابز اعتمدت على ثلاثة معايير، هي مساحة المخبز وبواقع عشرين علامة، وحاجة المنطقة بواقع خمسين علامة، وملاءمة الموقع بواقع عشرين علامة، والخبرة في مجال العمل بواقع عشر علامات.

واعتمدت الوزارة نموذج كشف جديدا على المخابز، إضافة لتشكيل لجنة لإنشاء المخابز مكونة من رئيس للجنة وعضو من ملاك الوزارة وعضوية نقابة أصحاب المخابز التي تعد شريكا للوزارة في رسم ووضع السياسات المتعلقة بقطاع المخابز.

وكان عدد من أصحاب المخابز طالبوا قبل سنوات وزارة الصناعة والتجارة والتموين بوقف منح تراخيص المخابز في محافظات المملكة إلا في المناطق النائية التي لا يوجد فيها مخابز ولا يقل عدد سكانها عن 5 آلاف نسمة.

وقال رجل الأعمال ابراهيم عواد، إن المخابز العاملة حاليا قادرة على تلبية جميع احتياجات المواطنين من مادة الخبز وفي المناطق كافة، مشيرا الى ضرورة أن تعمل اللجنة المشكلة بضبط تراخيص المخابز ضمن المعايير التي وضعتها الوزارة.