لأول مرّة هذا الموسم.. فرصة لزخات أمطار محدودة في البادية

وطنا اليوم-عمان:يُتوقع أن تشهد مناطق البادية الجنوبية والشرقية من المملكة اليوم الثلاثاء 27-8-2019 ، أجواءاً حارّة ، مع ظُهور كميات من السحب المتوسطة والعالية، والتي قد يتخللها هُطول زخات أمطار محليّة بـ "أجزاء محدودة".

ويُتوقع أن تمتد حالة عدم الاستقرار الجوي التي أثرت على أجزاء من غرب العراق وشمال السعودية خلال الأيام الماضية، داخل الأراضي الأردنية، وتحديداً مناطق البادية الجنوبية والشرقية، ويشمل ذلك الطرق الصحراوي المؤدي إلى العراق، وأجزاء من محافظة معان والمعابر الحدودية الصحراوية.

وقد يترافق عُبور ونشاط هذه السُحُب بهبوب رياح نشطة مثيرة للغبار محلياً.

من ناحية أخرى، يبقى الطقس مُستقراً عُموماً، وحاراً نسبياً في المرتفعات الواقعة غرب المملكة، بما في ذلك العاصمة عمّان.

في حين، تشهد المملكة الليلة أجواء أكثر حرّاً من المعتاد بالنسبة لساعات الليل، مع ارتفاع نسب الرطوبة تدريجياً، في حين يميل الطقس للاعتدال مع ساعات الليل المتأخرة وفجر وصباح الغد.