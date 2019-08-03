تكريم شرطيات أنقذن قطة في الصويفية

وطنا اليوم-عمان:كرم مدير إدارة السير بالانابة العقيد الركن باسم الخرابشه في مكتبه اليوم كلاً من ملازم ثاني نجاح فريحات والوكيل نهاد عميش والشرطي ايناس محمود والشرطي لمى اسامة من مرتبات ادارة السير / قسم سير العاصمة.

وجاء هذا التكريم لموقفهم الانساني المتمثل بانقاذ قطة علقت في مركبة، حيث لاحظوا بعد ان قاموا بإيقافها في منطقة الصويفية للتأكد من اوراقها الثبوتيه، بوجود صوت قطة عالقة داخلها دون معرفة سائقتها، فقاموا بالعمل لمحاولة اخراجها بسلام حتى لاتتعرض للأذى.

واشاد العقيد الخرابشة بالدور الانساني الذي تقوم به مرتبات ادارة السير بالاضافة لواجباتهم المرورية في تنظيم حركة السير والحفاظ على سلامة المواطنين.

وتدعو ادارة السير الاخوة سائقي المركبات ضرورة التاكد من محيط المركبة قبل قيادتها، لتجنب وجود اطفال خلفها او حولها لحمايتهم من حوادث الدهس، وكذلك تنصحهم التأكد من عدم وجود حيوانات عالقة داخل جسم المركبة او تحتها خصوصا في مثل هذه الاجواء الحاره.