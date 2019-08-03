الرئيسية | محليات وزير التربية يحدد موعد اعلان نتائج تكميلية التوجيهي .. رابط

وطنا اليوم-عمان:حدد وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني موعد اعلان نتائج تكميلية التوجيهي لسنة 2019. وكتب المعاني عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" أبنائي الطلبة: سيكون موعد إعلان نتائج الامتحان التكميلي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٣١/ ٨/ ٢٠١٩ على الرابط الآتي:http://tawjihi.jo" وتمنى المعاني لجميع الطلبة التوفيق والنجاح.

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