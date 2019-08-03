 وطنا نيوز -وزير التربية يحدد موعد اعلان نتائج تكميلية التوجيهي .. رابط
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وزير التربية يحدد موعد اعلان نتائج تكميلية التوجيهي .. رابط
التاريخ : 27-08-2019 09:36:59 المشاهدات: 1602

وطنا اليوم-عمان:حدد وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني موعد اعلان  نتائج تكميلية التوجيهي  لسنة 2019.

وكتب المعاني عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"  أبنائي الطلبة: سيكون موعد إعلان نتائج الامتحان التكميلي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٣١/ ٨/ ٢٠١٩ على الرابط الآتي:http://tawjihi.jo"

وتمنى المعاني لجميع  الطلبة التوفيق والنجاح.


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