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وزير التربية يحدد موعد اعلان نتائج تكميلية التوجيهي .. رابط
وطنا اليوم-عمان:حدد وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني موعد اعلان نتائج تكميلية التوجيهي لسنة 2019.
وكتب المعاني عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" أبنائي الطلبة: سيكون موعد إعلان نتائج الامتحان التكميلي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٣١/ ٨/ ٢٠١٩ على الرابط الآتي:http://tawjihi.jo"
وتمنى المعاني لجميع الطلبة التوفيق والنجاح.
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