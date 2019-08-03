هل ترحل حكومة الرزاز أم أنها باقية؟

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس لجنة التربية النيابية النائب الدكتور ابراهيم بدور أن حكومة الدكتور عمر الرزاز باقية ولن ترحل في المستقبل القريب، معتبرا أن زيارة،وترأس اجتماع الرئاسة من قبل جلالته هو دعم لها، بالإضافة إلى طلب جلالته رؤية نتائج من الحكومة في نهاية العام ما يدل أن الحكومة باقية.

وأضاف أن الملك وجه رسالة توجيه مع عتاب لحكومة الرزاز، في عدة مشاريع كان الأصل أن تكون على أرض الواقع، بحيث يلمس الناس التحسن في الجانب الاقتصادي.

وأشار إلى أن الملك وضع توجيه وخارطة طريق للحكومة وهذا ايضا يدل أن الحكومة باقية.

واختلف الكاتب والمحلل السياسي عصام قضماني مع النائب البدور، حيث يرى أن زيارة الملك لرئاسة الوزراء وترأس الاجتماع هناك لا يعني أن الحكومة باقية، فالملك يذهب ويضع النقاط على الحروف لمجموعة قضايا، وهذا تنبيه وطلب أن هناك ضرورة لرؤية إنجاز.

وأشار إلى أن الحكومة طالما أنجزت ولمس المواطن هذا الانجاز طالما كان الدعم الملكي موجوداً للحكومة، وحين لا يكون هناك انجازات الملك يرفع دعمه وهذا حصل عبر التاريخ، وكيف أن حكومات ظنت أنها باقية وفجأة نرى رحيلها، وذلك لعدم وجود إنجازات.

ولفت إلى أن زيارة جلالة الملك للحكومة هي تنبيه تعليق جرس، وليست لها علاقة ببقاء الحكومة.