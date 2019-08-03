الملك يترأس جانبا من جلسة مجلس الوزراء ويعطي الحكومة مهلة حتى نهاية العام

وطنا اليوم- ترأس جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين جانبا من جلسة مجلس الوزراء اليوم في دار رئاسة الوزراء وقد وجه الحكومة للعمل دون تردد اومماطلة، وان تتخذ القرارات بشجاعة حتى يشعر المواطن بذلك.

واضاف جلالته انه من غير المقبول و جود تأخير في تنفيذ القرارات، خصوصا تلك المؤثرة في القطاع الخاص.

وقد وجه جلالته رئيس الوزراء بضرورة وجود انجازات على ارض الواقع معطيا الحكومة فرصة حتى نهاية العام.