الرئيسية | محليات وزارة المياه: الشركات لا تتحمل الاعتداءات بل المواطن

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه، عمر سلامة، إن المواطن يتحمل الاعتداءات على مصادر المياه.

رد سلامة، جاء على سؤال حول تحمل الشركات الناقلة للاعتداءات على مصادر المياه، خلال استضافته على قناة المملكة.

وأضاف، أنه بموجب الاتفاقيات، فإن الدولة تتحمل أعباء تلك الاعتداءات، وبالتالي تنعكس على المواطنين.

من جهة أخرى، نفى سلامة، وصول المياه إلى بعض المناطق بشكل دائم، باستثناء المنشآت الحساسة كالمستشفيات.

وقال سلامة: حتى وزير المياه لا تصله المياه بشكل دائم.

وقال إن الوزارة اتخذت إجراءات لحماية خط الديسي الذي يبلغ عمقه 4 أمتار تحت الأرض ومزود بنظام حماية يُعطي إشارة مباشرة للوزارة ومركز العمليات والسيطرة في حال تعرضه للاعتداء حتى تتحرك الطواقم باتجاه الموقع.

"بعض مربي المواشي، بحسب شهود عيان، لديهم صهاريج ذات محورين وتسطيع جر غطاء الهواية الذي يبلغ وزنه نصف طن، حسبما قال سلامة.

وأضاف: "الأمن المائي في الأردن أمن قومي يتعلق في دولة فقيرة بالمياه وكلفة المياه فيها عاليه جدا ... يحتاج ذلك إلى تكاتف جميع الجهود على كافة المستويات الرسمية والأهلية والشعبية".

وزير المياه الأسبق كامل محادين قال خلال الاستضافة إن كلفة الاعتداءات على خطوط المياه تبلغ 50 مليون دينار سنويا، داعيا إلى تطوير خطط استراتيجية للطوارئ بما يخص شبكات المياه والاعتداء عليها.

ووصف محادين الاعتداء على خط الديسي بـ "خلل مزدوج"، داعيا الوزارة بالتصريح فورا عن الخلل.

وأضاف أن يجب أن يتم استحداث محطات مراقبة أمنية موزعة على طول خط الديسي بواقع واحدة كل 18-25 كيلومتر، خاصة وأن "الخط واضح ليس مخبأ" ويبعد عن الشارع نصف كيلومتر في بعض المناطق.

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