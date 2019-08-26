رئيس بلدية الجفر يفجر مفاجاة مدوية عن سبب تعطل خط الديسي

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس بلدية الجفر فواز مليحان النواصره ان سبب العطل الذي أصاب خط مياه الديسي هو ذوبان "الجلد" الداخلية للمحبس، ولا يوجد أي اعتداء على الخط الناقل.

وأضاف النواصرة في بيان ان احد المواطنين ابلغه عن الخلل وتم ابلاغ الجهات المختصة، وان احد مهندسي الشركة العاملة قال انه لا يمكن اصلاح الخلل الا بعد عطلة العيد، وفيما يلي نص بيان النواصرة:

عندما يتحدث اعلام وزارة المياه عبر القنوات التلفزيونية عن الاعتداء على الخط الناقل تم من قبل مواطنين من أهالي الجفر والذي تم خلال فترة ايام عيد الأضحى المبارك.

فإنني أقول وبكل حيادية ومصداقية اتصل معي أحد المواطنين من أبناء الجفر أثناء ذهابه لزيارة أقاربه أيام العيد إنه وعن بعد حوالي ٣٥كم جنوب الجفر يوجد أحد المناهل يتدفق منه المياه بقوة شديدة قمت وعلى الفور الاتصال مع الجهات المختصة وقام هو بدورة بإبلاغ الشرطة بالجفر وقد تحدث أحد مهندسي الشركة العاملة ان العطل سببه ذوبان الجلد الداخلية للمحبس ولن يكون هناك تصرف إلا بإيقاف الخط كامل ولن يتسنى لهم ذلك الا بعد انتهاء العطلة الرسمية للعيد.

ولكن نتفاجأ بإن إعلامي المياه والصحفيين يذكرون انه اعتداء أشخاص للري المزارع وفي تلك المنطقة الصحراوية لا يوجد اي مزرعة او حتى شجرة واحده او يوجد رعاة للمواشي هناك.

فإننا لا نعلم ما هو الهدف وراء تشويه صورة الجفر واهله أمام الشعب الأردني وأننا كقطاع طرق المياه تمر من عندنا وغاية أحدنا تعبئة عبوه او جركن للشرب فقط ويشهد على ذلك الجميع ولم يعتد احد عليها منذ تأسيسها اما عطل إصلاحي يتعرض له أي منشأة عليها الإعتراف وليس زج المواطن الذي ليس له القدرة على كسر محبس قوة تدفقه ١٠٠م بالساعة.