براز يحتوي على بكتيريا E_COIL وراء تسمم ريمون

وطنا اليوم-عمان: أظهرت نتائج فحص العينات المخبرية، تلوث المياه بـ'البراز' وهو الوسط الذي تعيش فيه بكتيريا الايكولا التي تسببت بحالات التسمم والاصابة بالاسهالات، وفق مصدر في وزارة الصحة.
وقال المصدر إن البكتيريا 'الايكولا' تنتقل عبر براز الانسان او الحيوان او الطيور، بعدما تتسربت إلى مياه الشرب الخاصة لافتاً إلى امكانية تسرب البتكيريا إلى مياه الشرب باحد المطاعم او محطة المياه ما تسبب بتسمم جرش.
وأكد المصدر، أن البكتيريا لا تنقل العدوى مشددا على ان الوضع الصحي العام في جرش وباقي مناطق المملكة، آمن مئة بالمئة.
وكان مدير مستشفى جرش الحكومي الدكتور صادق العتوم، أوضح ، أن العشرات من المواطنين بلدة ريمون، واغلبهم من الأطفال اصيبوا خلال الأيام الثلاثة الماضية بأعراض تسمم غذائي.
وبلغ مجموع الحالات التي راجعت المستشفى خلال الأيام الماضية، 71 حالة تعاني من اعراض التسمم، وأدخل منهم 22 للعلاج والمراقبة وغادر 7 اشخاص، وباقي الحالات حسنة.