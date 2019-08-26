مجلس الوزراء يقرّ عدداً من التعيينات على الوظائف القياديّة.. أسماء

وطنا اليوم-عمان:قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تعيين المهندسة جمانة عطيات مديرا عاما للمؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري وتعيين المهندسة وسام التهتموني امينا عاما لوزارة النقل وتعيين الدكتور بشار العمري مديرا عاما لهيئة تنظيم النقل البري وذلك بعد حصولهم جميعا على اعلى النتائج بين جميع المترشحين الذين قابلتهم اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية.

وياتي التعيين في هذه الوظائف استنادا لاحكام المادة 9/ب من نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 78 لسنة 2019 وتعديلاته الجديدة التي منعت الاستثناءات في التعيين على الوظائف القيادية واعتماد الاحقية والكفاءة واتاحة المنافسة بين الجميع كمعيار رئيس لاشغالها.

يشار الى ان رئاسة الوزراء كانت قد اعلنت عن هذه الوظائف في وقت سابق عبر وسائل الاعلام واستقبال طلبات الراغبين بالتقدم لاشغالها واحالتها الى اللجنة الفنية في ديوان الخدمة المدنية لمطابقتها مع بطاقة الوصف الوظيفي المحددة لكل وظيفة ثم احالتها الى اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية التي قابلت المترشحين ورفعت نتائج المقابلات الى المرجع المختص الذي نسب الى مجلس الوزراء بتعيين الحاصل على اعلى النتائج بين جميع المتقدمين في كل وظيفة.