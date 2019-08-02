الشواربة يتحدث عن الفساد والرشوة في أمانة عمان

وطنا اليوم-عمان:أكد أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة أن أمانة عمان تعمل على ترقية ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطن، بالإضافة تعديل التشريعات، والاستثمار، وقطاع النقل.

وأضاف خلال لقاء مفتوح مع الصحفيين والاعلاميين، أن الأمانة تعمل وفق برنامجي زمني لتنفيذ مشروع الباص السريع، وسيكون جاهزا في نهاية عام 2021 ، وهذا وفق ما وعدت به أمانة عمان في وقت سابق.

وبين ان تقاطع طارق المتعلق بمشروع الباص السريع سيتاخر من 3 إلى 6 شهور، مؤكد أن الأمانة تعمل على رفع كفاءة قطاع النقل العام في كافة المناطق.

وأشار إلى مشروع الباص السريع لبس ثوب الفساد، ولكن تبينت الحقيقة بعد ذلك.

ولفت إلى أن شركة رؤية عمان تقوم بشراء حافلات تتمتع بمواصفات دولية مهبئة لذوي الإعاقة وكبار السن، وذات تحصيل إلكتروني، وتناسب الأجواء ومراقبة بالكاميرات.

وقال إن التحول الإلكتروني في الأمانة كان من اصعب ما وجناه، الا انه يبسط ويسهل الإجراءات والحيادية والشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد.

وكشف أن أمانة عمان وصلت إلى 52% في مسألة التحول الإلكتروني، لافتا إلى أن ثقافة الدفع الإلكتروني باتت تسود تدريجيا، وتوقفنا عن طباعة 14 وثيقة مثل رخصة المهن الورقية، وبراءة الذمة، لأنه بات كل شيء الكتروني.

وعن الفساد في أمانة عمان قال إن الخطأ موجود ونعترف به، ولكن يجب عدم الحديث عنه بعشوائية.

واضاف أننا نضع الحلول له وهذه هي الشجاعة، وحين اعترفنا أن هنام منظومة فيها خلل وضعنا منظومة التفتيش الإلكتروني ، والتي يشهد لها على مستوى المنطقة.

وتابع قوله : إن التفتيش المهني على التراخيص المهنية والتفتيش الصحي وكان لدينا 377 مفتشا، والآن بات لدينا 120 فقط تم تأهيلهم، ثم وضعنا نظام التفتيش الموحد وتم دمج المفتشين بحيث قضينا على المزاجية.

وأشار إلى أن التفتيش اصبح وفق جهاز إكتروني مع المفتش، ويتم توجيه وفق خطة توجيه ترسل على جهاز المفتش.