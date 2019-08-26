الملكة نور تعلق على تكريم مودي في الإمارات

وطنا اليوم-عمان:علقت الملكة نور الحسين،، على التكريم الإماراتي لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالتزامن من الإجراءات الهندية الأخيرة في إقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة.

وشاركت نور الحسين على صفحتها على تويتر، على خبر تكريم مودي بالقول: "غريب!".

وليست هذه المرة الأولى التي تنتقد الملكة تصرفات الإمارات، إذا علقت على تجاهل وسائل الإعلام الإماراتية والسعودية خبر فوز قطر في بطولة كأس آسيا قائلة إنها سياسية "أطفال الحضانة".

الى ذلك ذكرت وسائل الإعلام الباكستانية اليوم الأحد أن رئيس مجلس الشيوخ صادق سنجراني ألغى زيارة رسمية على رأس وفد برلماني إلى دولة الإمارات، عقب تكريم سلطات أبو ظبي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أثناء زيارته لها أمس، وذلك في ظل تصاعد التوتر بين إسلام آباد ونيودلهي عقب قرار الأخيرة بشأن إقليم كشمير المتنازع عليه.

وأضاف موقع قناة "جيو" الباكستانية أن زيارة سنجراني والوفد البرلماني كانت مقررة بين يومي 25 و28 أغسطس/آب الحالي بدعوة من سلطات أبو ظبي.

غير أن سنجراني قرر إلغاء الزيارة، عازيا ذلك -في بيان صحفي- إلى "دعم باكستان لحقوق شعب كشمير في الانعتاق من الاحتلال الهندي"، ولأن إسلام آباد "تدين الانتهاكات التي ترتكبها نيودلهي في إقليم كشمير".

أرفع وسام

وكانت أبو ظبي قلدت أمس السبت رئيس الوزراء الهندي أرفع وسام تمنحه للشخصيات المدنية، وذلك في وقت تتصاعد فيها أزمة كشمير منذ إلغاء الهند يوم الخامس من الشهر الحالي بنود المادة 370 من دستورها، التي تمنح الحكم الذاتي للشطر الخاضع لسيطرتها من إقليم جامو وكشمير. ويُتوقع أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2019.

ومنذ العام 1947 تتنازع باكستان والهند السيادة على الإقليم ذي الأغلبية المسلمة. وقد خاض البلدان النوويان حربين من أصل ثلاث بسبب هذا النزاع. وتسيطر الهند على ثلثي الإقليم، والباقي تحت سيطرة جارتها. وحسب إحصاء أجري عام 2011 يصل عدد سكان الإقليم إلى 12.5 مليون نسمة.

وعقب قرار الهند إلغاء الوضع الدستوري الخاص لكشمير، فرضت قيودا أمنية مشددة على حركة التنقل والتجمعات في الإقليم، وقطعت كافة وسائل الاتصالات والإنترنت، واعتقلت آلاف الأشخاص جراء احتجاجات الكشميريين على القرار.







