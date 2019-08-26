طائرات بدون طيار لمراقبة خط مشروع الديسي

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة أن الوزارة بصدد استلام طائرات حديثة بدون طيار من مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير (كادبي) لمراقبة خط الديسي وحمايته من الاعتداءات المتكررة عليه، التي تقدر في شهر تموز فقط بـ 188 اعتداء.

وكانت الوزارة حذرت من ممارسة اعتداءات متكررة على مصادر المياه في مختلف المحافظات والمناطق منبهة الى تأثيرها السلبي على زيادة استنزاف مصادر المياه المستنزفة أصلا، وبخاصة لأغراض الشرب.

واستهجن وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود خلال تفقده سير اعمال اصلاح خط مياه الديسي في منطقة الجفر يرافقه

مدير عام الشركة المشغلة ديواكو السيد توسون كراي وعدد من مسؤولي الوزارة حجم الاعتداءات الكبير في المنطقة مؤكدا أن الوزارة "لن تقف مكتوفة" الأيدي أمام الأخطار المترتبة نتيجة استمرار الاعتداءات على خطوط المياه بطرق غير شرعية.

وأشار أبو السعود إلى أن ذلك يشكل خطرا كبيرا على مصادر المياه، وبخاصة الجوفية التي تشهد استنزافا متزايدا جراء السحب الزائد من الآبار، ما يهدد ديمومتها ونوعيتها واستمع الى شرح موسع عن عمليات الصيانة مشددا على ضرورة الاسراع بانجازها في الوقت المحدد .

وأوضح خطورة هذة الاعتداءات على الخطوط الرئيسة والفرعية لشبكة مياه الشرب والري والمسطحات المائية للسدود وقنوات الري حيث أن الوزارة سجلت (١٨٨) اعتداء على كامل منظومة مياه الديسي خلال شهر تموز وكان اخرها هذا الاعتداء الكبير ، بحيث يشكل انتهاكا صارخا لمستقبل الاردن المائي، واعتداء على حقوق المواطنين المائية، والتي أدت للإخلال ببرامج التوزيع وعدم وصول المياه للمواطنين في مناطق واسعة .

وقال أبو السعود ان المسؤولية المهنية والوطنية وخطورة الوضع المائي، تتطلب من الجميع اجراءات سريعة لحماية مصادر ومرافق المياه، ليتسنى للوزارة القيام بواجباتها وتقديم خدمتها للمواطنين كافة بأفضل الطرق .

واعتبر أبو السعود ان اتخاذ قرار منع الاعتداءات على مصادر المياه ، جاء تعبيرا عن احترام القانون وتحقيقا للعدالة، وانطلاقا من أن الجميع تحت القانون