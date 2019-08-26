هكذا سخر الأردنيونَ من تصريحاتٍ وزارة المياه

وطنا اليوم-عمان: استهجن الأردنيونَ تصريحاتٍ لوزارة المياه والري عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأحد، إذ طالبت الحكومة المواطنين بـ"تأجيل الأعمال المنزلية غير الضرورية للأسبوع القادم"، وعللت ذلك بـ"الظرف المائي الحرج هذا الأسبوع في بعض المناطق"، عقب اعتداءٍ وقع على خط ناقل مياه الديسي في منطقة الجفر أوقف الضخ اعتباراً من صباح الأحد، وحتى مساء الخميس المقبل.

وسخر المُعلِقونَ مِن طلب الوزارة، في حين قام جزءٌ كبيرٌ منهم بالإشارةِ لأمهاتهم ودعوتهنَّ للاستماع إلى تعليمات الحكومة، وأبدى آخرون استياءهم متسائلينَ أين ذهبت مياه الأمطار التي فاضت بسببها السدود مراتٍ عدة، وتاليا أبرز تعليقات رواد مواقع التواصل بهذا الشأن.

قالت خديجة صافية إن "شر البلية ما يضحك، بعز الصيف والحر قال شو، اختصروا استعمال المي".

وتساءل عماد عودات "هاي هي خطة الطوارىء تبعة الوزارة، وزارة المي بحكومة النهضة".

واتفق معه حاتم غوانمة بقوله "هذا تصريح وزارة في دولة لمواطنيها... ام تصريح رجل لزوجته".

وطالبت شيرين ياسين بـ"اصرفولنا بدل كاسات و صحون كرتون".

وأضاف أحمد الرشيد "بشرفكم هذي دولة و الا جمعية خيرية".

وكتبت رلى المناصير ما كتبه معظم المعلقون "يما بتسلم عليكي الحكومة... وبتحكيلك أعطينا إجازه".

وهاجمت غدير عوَّاد موقف الوزارة بقولها "لما كنا نمشي بالشوارع بالشتا المطر كان مكسر الشوارع والشرطة كانوا واقفين بالمطر والبرد يعملوا شغلهم ويتطمنوا ع السير إنه آمن من كتر ما غرقت سيارات وبشر. حتى محللي الطقس حكوا ان الأجواء بمنطقتنا عم تصير شبه استوائية متل الهند وماليزيا، كل الشتا والناس اللي غرقت والناس اللي ماتت وبالآخر ما في مية عشان نجلي الجليات، متخيلين موقفكم إنتو؟ بجدية؟!"