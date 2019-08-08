مفاوضات بين تل أبيب وعمّان حول أسرى أردنيين

وطنا اليوم-عمان:كشفت صحيفة لبنانية، عن مفاوضات بين عمان وتل أبيب، حول الأسرى الأردنيين المعتقلين في سجون الاحتلال.

وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن الهدف غالبا يكمن في أن يكمل الأسرى محكومياتهم في السجون الأردنية، لافتة إلى أنه سيناريو طبقة سابقا.

ولفتت الصحيفة إلى أن عدد الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال يبلغ عددهم "21 أسيرا"، موضحة أنه سبعة منهم تتراوح محكومياتهم بين 67 مؤبد و36 عاما، أسروا بعد انتفاضة الأقصى عام 2000، أما الآخرين فمنهم اثنان شارفت أحكامهم على الانتهاء بحلول العام المقبل، وأربعة آخرين موقوفين بينهم فتاة اعتقلت قبل أيام وهي في طريقها إلى الأردن.

وذكرت أن الصحافة المحلية الأردنية، تشير إلى مفاوضات حول 5 أو 6، لنقلهم من سجون الاحتلال إلى السجون الأردنية، بما فيهم القيادي في كتائب القسام عبد الله البرغوثي، صاحب أطول حكم بمؤبد مكرر 67 مرة إضافة لآلاف السنوات.

ونوهت إلى أن عائلة البرغوثي تنفي أي تواصل معها بخصوص أي صفقة، إلا أن المصادر تشير إلى حوار مباشر مع الأسير البرغوثي بنفسه.

وأكدت الصحيفة أن من يقود التفاوض مع الأسرى، دبلوماسيون أردنيون يعملون في السفارة لدى تل أبيب.