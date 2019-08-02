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الملك يستعرض مع ولي عهد أبوظبي آخر التطورات الإقليمية
وطنا اليوم-عمان:تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني اتصالا هاتفيا، من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، جرى خلاله بحث العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين، والحرص على توطيدها في مختلف المجالات.
وتم خلال الاتصال، استعراض آخر التطورات الإقليمية الراهنة.
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