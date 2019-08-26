الرئيسية | محليات إغراق طائرة جديدة في خليج العقبة

وطنا اليوم-عمان:أغرقت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الاثنين، طائرة تجارية جديدة في أعماق خليج العقبة لإضافة منتج سياحي فريد وجديد ولإستقطاب هواة الغوص العالميين الى مدينة العقبة. وعلم أن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، قاد عملية إغراق الطائرة. وتم اغراق الطائرة بالتعاون مع الجهات المينائية والبحرية على رأسها شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانئ وشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية والقوة البحرية الملكية. وبإغراق هذه الطائرة نوع تراي ستار والتي اشترتها السلطة الخاصة بمبلغ 78 ألف دينار سيكون للغواصيين ومراكز الغوص منتج سياحي بحري جديد يستهوي الزوار والمختصين وهواة الغوص بإيجاد حياة بحرية متنوعة تحت البحر ذات مناظر خلابة بين الشعاب والحيود المرجانية. وتنضم هذه الطائرة الى المتحف العسكري الذي عملة السلطة الخاصة على ايجاده تحت البحر والذي يحتوي على تشكيل عسكري من مختلف القطع والمعدات العسكري بواقع 19 قطعة عسكرية ما بين الدبابة والمدفع والطائرة لتشكل معلما لاول مرة عالميا فريدا في العقبة.

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