12 حالة تسمم لا تزال تتلقى العلاج في جرش والسبب مجهول

وطنا اليوم-عمان:بلغ عدد حالات التسمم في بلدة ريمون بمحافظة جرش 61 حالة، عانت من "أعراض تسمم"، حيث ظهرت عليهم علامات ارتفاع درجات الحرارة والاسهال وتم اجراء الفحوصات اللازمة لهم

وقال محافظ جرش مأمون اللوزي، إن 12 حالة "تسمم" ما زالت تتلقى العلاج في مستشفى جرش الحكومي، مبينا أن لا وجود لأي حالة خطرة من بين المصابين.

وكان محافظ جرش مأمون اللوزي أغلق محطتي بيع مياه في بلدة ريمون غربي جرش احترازيا، في حين أوضحت وزارة المياه في بيان أن وقف الضخ جاء "في محلات (محطات خاصة) لبيع المياه المعبأة للمستهلكين ولا علاقة لوزارة المياه والري/ سلطة المياه بها.

وشدد المتحدث الرسمي بأسم الوزارة عمر سلامة ان كافة المحطات العاملة في المملكة تعمل بأقصى طاقة لتأمين المواطنين بحصص مياه وفق اعلى المواصفات وان جميع محطات مياه جرش عاملة وغير متوقفة وكافة الفحوصات المخبرية تؤكد سلامة مياه الشرب 100%.