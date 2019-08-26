الحكومة: أسعار النفط عالميا تنخفض للأسبوع الثالث من آب

وطنا اليوم-عمان: أصدرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الاثنين، النشرة الأسبوعية لأسعار النفط الخام برنت ومشتقاته حسب الأسواق المرجعية للأسبوع الثالث من شهر آب 201.

وقالت الوزارة إن أسعار المشتقات النفطية العالمية، أظهرت وبشكل خاص البنزين والديزل انخفاضا طفيفا مع ارتفاع في سعر الكاز خلال الأسبوع الثالث من شهر آب مقارنة مع معدلاتها في الأسبوع الثاني من الشهر نفسه، حيث انخفض سعر البنزين أوكتان 95 من 602.3 دولار للطن الى 597.8 دولار وبنسبة انخفاض 0.7 % وتراجع سعر البنزين أوكتان 90 من 567.4 دولار للطن الى 563 دولار وبنسبة انخفاض 0.8% كما انخفض سعر الديزل بنسبة 0.4% من 560.8 دولار للطن الى 558.4 دولار، بالمقابل ارتفع سعر الكاز م ن 593.7 دولار للطن الى 596.6 دولار وبنسبة ارتفاع 0.5%.

على صعيد آخر استقر معدل سعر الغاز البترولي المسال لشهر آب الحالي عند 362.5 دولار للطن بعد أن كان 360 دولار للطن في شهر تموز الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت 0.7%.

وكان سعر خام برنت قد ارتفع خلال الأسبوع الثالث من هذا الشهر ليصل الى 5ر59دولار للبرميل مقارنة مع سعره للأسبوع الثاني 58.3 دولار وبنسبة ارتفاع 2%.