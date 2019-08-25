الصحة: فيديو الصرصور ليس بمستشفيات الحكومة

وطنا اليوم-عمان: أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة الصحة راضي الجوارنة أن فيديو "الصرصور" ليس داخل أي من مستشفيات وزارة الصحة، وانما قد يكون بأحد المستشفيات الاخرى.

وقال الجوارنة: إن كوادر الوزارة قامت باجراء اللازم والتحقق من صحة مقطع الفيديو فور انتشاره، وتبين أنه لا يعود لأي من مستشفيات الحكومة.

واضاف أنه اذا كان داخل مستشفى خاص على المواطن تقديم شكوى لدة الوزارة لتقوم بدورها بالتحقيق في الحادثة والتأكد من سلامة الخدمات الطبية المقدمة فيه.