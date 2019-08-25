 وطنا نيوز -الصحة: فيديو الصرصور ليس بمستشفيات الحكومة
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الصحة: فيديو الصرصور ليس بمستشفيات الحكومة
التاريخ : 25-08-2019 09:29:05 المشاهدات: 1360

وطنا اليوم-عمان: أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة الصحة راضي الجوارنة أن فيديو "الصرصور" ليس داخل أي من مستشفيات وزارة الصحة، وانما قد يكون بأحد المستشفيات الاخرى.
وقال الجوارنة: إن كوادر الوزارة قامت باجراء اللازم والتحقق من صحة مقطع الفيديو فور انتشاره، وتبين أنه لا يعود لأي من مستشفيات الحكومة.
واضاف أنه اذا كان داخل مستشفى خاص على المواطن تقديم شكوى لدة الوزارة لتقوم بدورها بالتحقيق في الحادثة والتأكد من سلامة الخدمات الطبية المقدمة فيه.
وبين أنه اذا تبين وقوع هذه الحادثة فعلا داخل مستشفى خاص بعد شكوى المواطن يتم على الفور اغلاق المستشفى.


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