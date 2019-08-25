الرئيسية | محليات اجتماع حكومي أمني عالي المستوى لمتابعة الأوضاع بالرمثا

وطنا اليوم-عمان: أفادت عدة مصادر متطابقة أن اجتماعا حكوميا أمنيا عالي المستوى عقد مساء اليوم في رئاسة الوزراء لمتابعة تطورات الأوضاع في الرمثا.

وبينت ذات المصادر أن الاجتماع، الذي ترأسه رئيس الوزراء وضم نائب رئيس الوزراء، ووزراء الداخلية، والشؤون السياسية والبرلمانية، والشؤون القانونية، وقادة الأجهزة الأمنية، ناقش المظاهر المرفوضة للتطاول على هيبة الدولة، والتي قامت بها فئة محدودة في الرمثا أمس.

وتم التأكيد، خلال الاجتماع، على أن التعامل سيتم بكل حزم تجاه أي مظاهر وسلوكيات خارجة عن القانون، دون أي تهاون مع من يحرضون على إثارة الشغب من قبل فئة من أصحاب المصالح، الذين يخالفون أسس الاحتجاج السلمي والتعبير عن الرأي المصانة بالقانون.

وأكدت المصادر، المطلعة على مجريات الاجتماع، استمرار الوجود الأمني في الرمثا لحين عودة الهدوء الكامل للمدينة ومحاسبة كل من تطاول على هيبة الدولة.

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