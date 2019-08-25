اعتصام سلمي في الرمثا ..والأهالي : مطلق النار ليس منا

وطنا اليوم-عمان:نفذ عدد من ابناء لواء الرمثا اعتصام سلمي على الميدان الرئيسي في اللواء للمطالبة بالافراج عن موقوفي احتجاجات أمس السبت.

وتجمهر العرات عند الميدان الرئيسي وسط تواجد أمني، دون وجود أي مظاهر للشغب، بحسب ما أكده مصدر أمني.

واوقفت الاجهزة الأمنية 16 شخصا من ابناء اللواء على خلفية الاحتجاجات واعمال الشغب التي اندلعت في اللواء مساء الجمعة والسبت.

وتوصلت الحكومة مع ممثي بحارة اللواء الى اتفاق يقضي بتنفيذ مطالبهم مع ضمان عدم تهريب الاسلحة والمخدرات والدخان.

الى ذلك اصدر اهالي لواء الرمثا اليوم الاحد بيانا أكدوا فيه أن مطلق النار خلال احتجاجات السبت ليس منهم ولم يتعرف أحد منهم على شخصيته.

وقالوا في البيان إن اهالي الرمثا كافة بريئين كل البراءة من هذا الشخص كان من كان، مؤكدين أنه من المستحيل ان يتم توجيه الرصاص على اخواتهم وابناء عمومتهم واهلهم من ابناء الدرك حُماة الوطن.

وتاليا البيان:

بيان صادر عن أهالي مدينة الرمثا بخصوص "الملثم " مُطلق الرصاص :

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ...

للتوضيح حول الڤيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والذي ظهر فيه شاب " ملثم " يطلق النار بشكل عشوائي ؛

في البداية نحن أهالي مدينة الرمثا كافة بريئين كل البراءة من هذا الشخص كان من كان ، ونؤكد للجميع انه من المستحيل ان يتم توجيه الرصاص على اخواننا وابناء عمومتنا واهلنا من ابناء الدرك حُماة الوطن ،

ندرك ونعي تماماً ان الدركي اخونا وابن عمنا وما هو الا عبد مأمور يطبق ما يُملى علية من قياداته وهذا شئ نحترمة ونقدرة جميعاً كابناء لهذا الوطن الصامد والعزيز ، مُطلِق النار ليس منّا ولا احد من ابناء الرمثا تعرف على شخصيته حتى اللحظة وان تم معرفته سوف يتم التبليغ عنه فوراً واعلام الأجهزة الأمنية عن هويته ومكان تواجده أيضاً ، لان مثل هذه الأفعال نعتبرها تشويها لصورتنا وتحييد لهدفنا المنشود ، لاننا ابناء الرمثا ندرك تماماً مدى خطورة ما اقدم عليه " الملثم" المجهول الهوية .

الفيديو الذي ظهر فيه الملثم واضح النوايا والهدف، ولا يخفى على كل من شاهده ان هدفه هو إشعال فتيل الفتنه بين ابناء الشعب الواحد ويتضح ذلك من طريقته وتوجيهه للسلاح ، ولا ننكر لطف الله سبحانه وتعالى انه لم يصاب اَي احد بهذه الحادثة التي لا تمت لأهل الرمثا بصله لا من قريب ولا من بعيد .

ونوجه رسالة شديدة اللهجه الى كل من تسول له نفسه بالعبث في امن الاردن واستقراره ان الرمثا جزء لا يتجزأ من تراب الاردن الحبيب وان أهالي مدينة الرمثا لكل الحاقدين بالمرصاد ولن نتوانى كما سابق عهدنا عن الدفاع عن امن الاردن واستقراره ولو كلفنا ذلك ارواحنا فالاصطياد في الماء العكر يفشل في الرمثا لوعي ابنائها وإدراكهم لما يفعلون .

والى حكومة الجباية والقمع رسالتنا اشد لهجة ...!

ونقول لكم ان الرمثا وأهاليها لن يقفوا مكتوفي الأيدي حين تصل بكم النذالة الى المساس بلقمة عيش ابنائنا ورغيف خبزنا ، والله لن نصمت ولن نقف متفرجين اذا بقي الحال على ما هو عليه .

والى ذلك المدعو حمّاد رسالة توعيه وإعادة الى طريق الصواب ؛ ابناء الوطن ليسوا بحاجة الى قوات قمعية ولا قنابل مسيلة للدموع ، فدموعنا تسيل على نهب الوطن والفساد المستشرق فيه منذ زمن ، ابناء الاردن ليسوا مجرمين وليسوا بلطجية ولا فاسدين . وما دمت تدّعي ان التهريب جريمة فلتتجرأ وتلقي القبض على فاسد واحد لا اكثر حتى نقف جميعاً في صفك .....! ابناء الاردن يا حمّاد يستحقون الأفضل والأردن يستحق ان يملأ منصبك من هو أفضل منك ، الترهيب لا يستخدم مع ابناء الاردن فكلنا ابناء وطن ربانا على رد الصاع صاعين ، عُد الى رشدك وراجع قراراتك قبل ان تتجرأ بها على ابناء عشيرتك " الاردن " ...

ونعتذر شديد الاعتذار من جميع اخواننا رجالات الدرك الأحرار من ما بدر منا ، لكن فلتعذرونا فهذا فيض من غيض وكلنا ابناء هذا الوطن في خندق واحد .

حما الله الوطن وانعم علينا بأمنه واستقراره وعلى العهد باقون والوطن لينا وحقه علينا .

ابناء مدينة الرمثا